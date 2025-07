População saqueia caminhões de comida em Gaza; fome matou mais de 130

27.jul.2025 - Palestinos carregam sacos de comida após ajuda humanitária chegar em Gaza Imagem: Dawoud Abu Alkas/Reuters

O saque da carga preocupa, já que os alimentos iriam para a cidade mais populosa do enclave. O medo da população, segundo o jornalista, é de que a comida que deveria ser distribuída seja vendida no mercado paralelo por preços abusivos.

Cenas de desespero foram vistas no primeiro dia da "pausa tática" de Israel para permitir a entrada de ajuda humanitária. Após pressão internacional, o país de Benjamin Netanyahu anunciou que pausará todos os dias por 10 horas os ataques para que corredores humanitários levem alimentos até três pontos de Gaza. A pausa de hoje vai durar até as 20h (14h no horário de Brasília).

Três áreas diferentes do enclave têm ataques paralisados para receber os alimentos, segundo o Exército. Além da Cidade de Gaza, onde os saques aconteceram, caminhões vão passar por Deir al-Balah, no centro, e al-Mawasi, no sul, segundo dados divulgados pelo próprio exército de Israel.

Ajuda aérea também foi enviada, mesmo com alertas sobre risco à população. As Forças de Defesa de Israel publicaram vídeos de mantimentos sendo jogados de paraquedas. Segundo o Exército, açúcar, enlatados e farinha foram entregues. Em 2024, um equipamento defeituoso fez com que os insumos caíssem no mar e 12 palestinos morressem afogados.