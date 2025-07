Brasileiro é preso pela imigração nos EUA: 'Foi buscar filha e não voltou'

Casado com uma americana e com o pedido de green card em andamento, um designer brasileiro foi preso em 11 de julho por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nas Ilhas San Juan, nos EUA, sob suspeita de visto vencido —e agora sua família tenta tirá-lo da prisão.

O que aconteceu

Guilherme Lemes Cardoso e Silva, 35, foi alvo de uma operação organizada por agentes do ICE. Segundo a esposa, a cabeleireira e maquiadora Rachel Leidig, 36, até sete viaturas sem identificação esperavam o brasileiro em uma estrada particular, no momento em que ele saía para buscar a filha. Durante a abordagem, agentes arrancaram o celular de suas mãos, o algemaram nos pulsos e tornozelos e o levaram de barco até o continente, diz a esposa.

Rachel está grávida de sete meses. O casal se casou em abril deste ano, após descobrir a gravidez, e o processo de regularização já estava em curso, com petição de green card protocolada pelo advogado. Formado em direito em Goiânia, Guilherme já trabalhava com design antes de se mudar para os EUA, onde continuou atuando como ilustrador.