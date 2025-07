Israel faz 'pausa' em ataques para entrada de ajuda em Gaza; fome matou 133

Neste fim de semana, 11 mortes por desnutrição severa aconteceram no país, segundo o Ministério da Saúde. Seis delas foram de ontem para hoje. Entre as 133 vítimas mortas desde o começo da guerra estão 87 crianças.

Além dos mortos pela fome, país contabiliza mais de 1.000 mortos tentando coletar ajuda humanitária. A maioria dessas vítimas foi baleada ao se aproximar de pontos de distribuição de comida.

Cem mil crianças com menos de dois anos têm risco de morrer nos próximos dias se a ajuda humanitária não entrar. O número alto tem relação direta com a "completa falta de leite e de suplementos nutricionais", segundo o governo palestino. Entre as crianças em risco estão 40 mil bebês com meses de vida.

24.jul.2025 - Palestinos fazem fila em busca de ajuda humanitária; ao fundo, uma Gaza destruída Imagem: Mahmoud Abu Hamda/Anadolu via Getty Images

Não há indícios de que o Hamas rouba a comida da ONU, como afirmado por Israel para justificar a fome na região. Fontes militares ouvidas pelo The New York Times afirmaram que, apesar de registros de roubos do grupo extremista contra grupos humanitários menores, não há qualquer evidência de que alimentos distribuídos pela ONU, que faz a maioria da ajuda humanitária no país, tenham sido saqueados.

Guerra em Gaza se aproxima dos dois anos. Um ataque terrorista do grupo Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis israelenses, segundo contagem da AFP. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que causou pelo menos 59.733 mortes em Gaza, também em sua maioria civis palestinos.