Ronilso: Imprevisível, Trump ainda pode mudar de ideia sobre tarifa de 50%

Em meio às tentativas de negociação do Brasil, a única possibilidade de adiamento do início do tarifaço - que irá taxar em 50% os produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos - está na imprevisibilidade do presidente Donald Trump, destacou o colunista do UOL Ronilso Pacheco hoje (27) ao UOL News.

A única possibilidade de adiamento dessa sanção chamada de tarifa será uma mudança de ideia de Donald Trump. A gente segue no fluxo das discussões que é uma decisão que não segue nenhuma lógica comercial, política ou diplomática que faça sentido, mas uma intromissão na qual o Trump está decididamente comprometido — uma vez que ele tem relações pessoais com toda essa questão desde que uma das suas redes junto com redes de outros parceiros financiadores de big techs estão diretamente envolvidas na resposta da justiça brasileira com relação às redes sociais.