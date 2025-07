Calor causa incêndios e deixa milhares desabrigados na Turquia e na Grécia

Turquia tem incêndios florestais ativos nas províncias de Bursa e Karabuk —no norte e noroeste, respectivamente. Fogo foi controlado nas províncias de Mersin e Antalya, no Sul, e Usak, no centro do país. No sábado, incêndio atingiu Bursa, onde ficam parte da indústria automobilística da Turquia.

25.jul.2025 - Bombeiros trabalham em rescaldo após incêndio em Atalya, no sul da Tuquia Imagem: Kaan Soyturk/Reuters

Estamos passando por momentos de risco. Não parece provável que isso termine em dois ou três dias.

Ibrahim Yumali, ministro da Agricultura e Florestas da Turquia

Grécia foi particularmente atingida no norte de Atenas e na península do Peloponeso. Ao todo, 11 regiões do país têm focos de incêndio ativos, com casas no norte de Atenas danificadas ou destruídas.

26.jul.2025 - Moradores tentam combater fogo em casa no vilarejo de Kryoneri, próximo a Atenas (Grécia) Imagem: Alkis Konstantinidis/Reuters

País pediu ajuda de aliados da União Europeia para combater incêndios. Bombeiros da República Tcheca estão prestando apoio, e dois aviões italianos estão previstos para chegar neste domingo, segundo autoridades locais.