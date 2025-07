Irlanda já paga até R$ 454,8 mil para quem quiser se mudar para suas ilhas

Entre as ilhas disponíveis estão as de Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere, entre outras. Juntas, as 23 ilhas do programa têm uma população combinada estimada de apenas 2.734 pessoas, de acordo com levantamento de 2016. Os locais são conhecidos pelos lindos e rústicos litorais e alguns serviram de pano de fundo ao filme "Banshees de Inisherin", que concorreu ao Oscar.

O objetivo do programa é garantir que "comunidades vibrantes e sustentáveis" continuem a existir nas ilhas. Além disso, ele serve como suporte cultural e meios de diversificar as economias locais, além de melhorar a infraestrutura e as moradias disponíveis nesta porção do país.

Imagem do filme "Os Banshees de Inisherin" (2022) Imagem: Divulgação

Como funciona

Os incentivos financeiros devem ser destinados para reformas de casas a serem compradas nas ilhas. Assim como as propriedades inscritas nos programas de "casas por 1 euro" na Itália e na França, as residências disponíveis nas remotas ilhas irlandesas estão em mau estado e precisam de reformas.

Cada bônus deve ser investido em propriedades residenciais, ou seja, não é válido para casas por temporada. Quem compra um imóvel nas ilhas deve se comprometer a viver nele como sua residência primária ou ainda o disponibilizar para aluguel de longo prazo junto às autoridades locais.