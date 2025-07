Secretário de Comércio de Trump confirma tarifaço a partir de 1º de agosto

Os setores vêm pedindo adiamento. Em reuniões com o governo, empresários e entidades afirmaram que o prazo é "inexequível", e a CNI (Confederação Nacional da Indústria) sugeriu adiar por pelo menos 90 dias para intensificar as negociações.

Essas demandas foram levadas aos norte-americanos. Alckmin, que além de vice-presidente é ministro do Comércio e da Indústria, conversou com Lutnick no dia 19. Ele não revelou o conteúdo da conversa à imprensa, mas o UOL apurou que foi citado, sim, um pedido de extensão do prazo ou, pelo menos, diminuição da taxa imposta, mas não houve retorno ainda.