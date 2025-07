Soldado israelense diz que Mossad participou de sua fuga do Brasil

O soldado diz que só entendeu a gravidade da situação quando recebeu uma ligação do irmão, que estava com outro agente da Mossad. "Eles me contaram que um procedimento judicial havia sido aberto contra mim a pedido de uma organização pró-Palestina, que me processava em nome de uma família de Gaza que alegava uma série de coisas a meu respeito", disse.

Ele diz que foi barrado e interrogado pela Polícia Federal no aeroporto de Salvador. O soldado disse ter conseguido enganar os policiais alegando não falar inglês e não entender as perguntas —e assim foi liberado e conseguiu fugir.

Vagdani disse também que serviu o Exército de Israel por dois anos e todas as suas experiências era "entre a vida e a morte". Por isso, decidiu fazer uma "viagem de pós-guerra" até a Bahia.

Relembre o caso

Em dezembro do ano passado, a HRF (Hind Rajab Foundation) descobriu que Vagdani estava no Brasil. Segundo a organização HRF, o soldado Vagdani é suspeito de participar da demolição de um quarteirão residencial em Gaza, no final de 2024, utilizando explosivos fora de situações de combate. As residências serviam de abrigo para palestinos deslocados internamente após o início do conflito em 7 de outubro de 2023.