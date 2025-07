Hamas deve 'entregar' controle de Gaza, pede premier palestino na ONU

Ativistas pró-Palestina

iniciam greve de fome Após serem detidos por autoridades israelenses, 14 ativistas pró-palestina começaram uma greve de fome. Eles foram detidos, nesta segunda, dentro de um barco que tentava leva-los para Gaza. A greve de fome foi iniciada como uma forma de protesto contra as condições em Gaza e a repressão israelense contra os palestinos.

Dos 21 passageiros a bordo, alguns aceitaram ser deportados de Israel, mas os 14 ativistas que iniciaram a greve se recusaram à expulsão acelerada e permaneceram detidos na prisão de Givon.

ONGs israelenses denunciam genocídio em Gaza

Duas organizações israelenses de direitos humanos, B'Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos (PHRI), afirmaram nesta segunda, que Israel estaria cometendo genocídio contra palestinos em Gaza. Esta é a primeira vez em quase 22 meses de guerra que ONGs israelenses fazem tal acusação.

As ONGs afirmam que a ofensiva militar israelense, as declarações de autoridades e o desmantelamento do sistema de saúde em Gaza configuram ataques coordenados com o objetivo de aniquilar um povo. Essas conclusões se baseiam em investigações detalhadas realizadas durante o conflito.