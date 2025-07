Kalil: Resposta do Brasil ao 8/1 é exemplo democrático que incomoda Trump

O Brasil estava em uma posição que internamente é forte, mas que para o Trump é incômoda porque o Brasil tem seguido como um modelo democrático. Então, acho que isso é o principal incômodo que o Trump tem com o Brasil.

Isabela Kalil, antropóloga da FESPSP

Kalil destaca que, com a resposta institucional dada ao golpismo no Brasil, a democracia brasileira, mesmo com seus defeitos, se torna um modelo para os demais países.

Não são só questões pontuais envolvendo Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro. O que acontece é que o Trump foi um dos articuladores, apoiou e estava do lado de fora da invasão do Capitólio no 6 de janeiro. Os Estados Unidos, por não ter uma justiça eleitoral como tem o Brasil e por várias outras razões institucionais, não conseguiram frear o Trump, e o Trump se reelegeu.

O Brasil toma um caminho diferente, porque tem similaridades entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro. E, ao contrário dos Estados Unidos, as instituições brasileiras conseguiram conter o golpismo, fato que agora a gente vai ter o julgamento de todo mundo que foi central para o golpe. O que acontece é que o Brasil, por ser um modelo bem-sucedido de democracia nesses termos que estamos colocando hoje, acaba sendo um empecilho para o Trump, porque para ele não é bom ter uma democracia que apresenta um modelo que dá para dizer: "Bom mas e se a gente copiar isso do Brasil?".

Então, eu acho que acabou acontecendo é uma coisa que inverte um pouco. Durante muitas décadas os Estados Unidos foram um modelo de democracia a ser seguido, inclusive para o Brasil. Agora, o que está acontecendo é que o Brasil está se tornando um player importante, mostrando um caminho democrático após várias tentativas de esvaziamento e de ataque à democracia.