Preso por contrato com exército, brasileiro pede ajuda para deixar Ucrânia

Objetivo do paranaense era servir como operador de drones no conflito. "Esta sempre foi a minha intenção: ajudar, mas de forma técnica. Mas, desde que cheguei aqui, tudo mudou. Eles estão me empurrando aos poucos para funções de infantaria e agora me mandaram para Kharkiv, uma região de intenso combate militar. Disseram que é treinamento, mas eu não acredito mais nisso", desabafou em um vídeo no Instagram Stories nos últimos dias.

Situação de Lucas no país mudou após o fim do seu treinamento básico. Ele foi transferido para a Terceira Brigada de Assalto, onde pensou que faria o curso para se especializar na operação dos drones. No entanto, foi informado de que não poderia fazer o curso porque, no seu contrato, constava a sua designação como membro da infantaria.

O brasileiro se queixou com os superiores de que não foi este o combinado para a sua vinda ao país, mas não foi atendido. "Eles me disseram 'não, você vai [para Kharkiv] porque senão vai ser pior'".

Lucas agora pede socorro porque não pode deixar o país. Ele assinou um contrato que o obriga a servir por, pelo menos, seis meses na Ucrânia. De acordo com a própria Legião Internacional, este contrato dura três anos e pode ser automaticamente prorrogado, mas Lucas poderia rescindi-lo após o período inicial de seis meses caso não esteja no meio de uma missão de combate.

Estou fazendo tudo o que posso para sair desta situação vivo. Lucas Felype Vieira Bueno

Diante das aproximações de locais de bombardeiro e temendo ser capturado pelos russos, o soldado paranaense disse ter entrado em contato com a Embaixada do Brasil na Ucrânia. No entanto, ele teria sido informado pelas autoridades brasileiras que, neste caso, não poderiam intervir e ele teria que se dirigir aos seus superiores.