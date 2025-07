Ajuda entra em Gaza após 'pausa', mas ONU alerta ser 'gota no oceano'

A ONU comemorou o aumento do acesso à ajuda, mas diz que ainda é insuficiente. O chefe de ajuda humanitária do órgão, Tom Fletcher, falou à BCC que as entregas foram um começo, mas é preciso ''muito mais'' para a população. Segundo ele, uma ''atrocidade do século 21'' está se desenrolando diante de nossos olhos.

Ataques continuam em meio à ''pausa humanitária''. A agência de defesa civil de Gaza disse que 16 pessoas foram mortas pelas forças israelenses hoje. De acordo com o correspondente Tareq Abu Azzoum, do jornal Al Jazeera, é possível ouvir o som dos caças de Israel no céu.

Pausa militar é para apenas algumas áreas

21.jul.2025 - Criança de 1 ano e meio no colo da mãe na Cidade de Gaza Imagem: Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini/Anadolu via Getty Images

Pausa entrou em vigor ontem às 10h e vai até às 20h no horário local (4h às 14h no horário de Brasília). A medida acontece após semanas de pressão internacional para envio de ajuda aos palestinos, que têm sofrido com desnutrição e sem acesso a comida ou água potável.

Três áreas diferentes do enclave têm ataques paralisados para receber os alimentos, segundo o Exército. Os caminhões vão passar por Deir al-Balah, no centro; al-Mawasi, no sul, e pela Cidade de Gaza, no norte.