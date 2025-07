Três pessoas são baleadas por atirador em Nova York, EUA

Três pessoas foram baleadas em um ataque a tiros no centro de Manhattan, em Nova York, no fim da tarde de hoje.

O que aconteceu

Homem abriu fogo perto de um prédio corporativo e atingiu dois civis e um policial. A ocorrência foi registrada na tarde de hoje, nos Estados Unidos. Segundo o New York Post, o agente do Departamento Policial morreu.

Suspeito foi "neutralizado", de acordo com a Polícia de Nova York. De acordo com a CNN norte-americana, o atirador foi encontrado morto dentro de um edifício no perímetro dos ataques. Não há detalhes maiores sobre o ataque e sobre o estado de saúde das outras vítimas.