Trump anuncia distribuição de alimentos 'sem muros' em Gaza: 'Fome real'

Presidente disse que EUA forneceram US$ 60 milhões para ajuda humanitária e que outras nações teriam que intensificar a ajuda. Trump discursou ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, após reunião no seu resort de golfe em Turnberry, na Escócia.

Vamos criar centros de alimentos onde as pessoas possam entrar livremente, sem limites. Não haverá muros

Trump à imprensa na Escócia

Número total de mortes por fome subiu para 147, atualizou o Ministério da Saúde de Gaza. Além disso, a agência de defesa civil de Gaza disse que 16 pessoas foram mortas pelas forças israelenses hoje. De acordo com o correspondente Tareq Abu Azzoum, do jornal Al Jazeera, é possível ouvir o som dos caças de Israel no céu.

"Está uma bagunça. Eles precisam de comida e segurança agora mesmo", completou Trump. Starmer concordou, dizendo: "É uma crise humanitária, certo? É uma catástrofe absoluta.... Acho que as pessoas no Reino Unido estão revoltadas com o que estão vendo em suas telas."

Além dos mortos pela fome, país contabiliza mais de 1.000 mortos tentando coletar ajuda humanitária. A maioria dessas vítimas foi baleada ao se aproximar de pontos de distribuição de comida.

Cem mil crianças com menos de dois anos têm risco de morrer nos próximos dias. O número alto tem relação direta com a "completa falta de leite e de suplementos nutricionais", segundo o governo palestino. Entre as crianças em risco estão 40 mil bebês com meses de vida.