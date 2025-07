Brasileiros na mira: Portugal cria nova polícia e endurece regras de visto

Unidade também terá poder para conceder vistos na chegada. A Unef assumirá tarefas que antes estavam sob responsabilidade da Aima (Agência para a Integração Migrações e Asilo), como a repatriação.

A polícia poderá realizar blitz para fiscalizar imigrantes nas ruas, segundo o Ministério da Administração Interna de Portugal. Ativistas temem ações semelhantes à batida na Mouraria, quando estrangeiros foram alinhados contra a parede.

Governo justificou a medida com foco em segurança. "Não há liberdade possível sem controle de fronteiras", disse a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia, em um seminário sobre migrações realizado pela PSP.

Organizações alertam para medidas populistas e sem base de dados. "Não se sabe quantos imigrantes estão no país. As mudanças não trazem soluções", criticou Daniel Domingos, da Casa do Brasil, ao jornal português Público.

0:00 / 0:00

Impacto sobre brasileiros

Pedido de nacionalidade ficou mais difícil. De acordo com a nova Lei de Estrangeiros, sancionada em 16 de julho — junto com a criação da nova polícia —, para quem fala português, o prazo passa de cinco para sete anos de residência; para os demais, sobe para dez anos, segundo o jornal português Expresso.