Fome em Gaza se agrava e já se compara à da Etiópia nos anos 1980

Departamento de Estado norte-americano classificou reunião na ONU de "truque publicitário". Segundo Washington, o evento dificultará a busca pela paz, além de "recompensar o terrorismo". O embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, afirmou que o encontro "não promove uma solução".

Guerra atual em Gaza começou após ataque do Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023. Tel Aviv respondeu com uma campanha militar de grande escala. O Ministério da Saúde controlado pelo Hamas anunciou no domingo que o conflito já deixou cerca de 60 mil mortos no território palestino e destruiu grande parte da infraestrutura do enclave.

