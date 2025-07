Menino de 3 anos morre após ser esquecido por 5 horas em carro nos EUA

Um menino de 3 anos morreu no Alabama, nos EUA, após ter sido esquecido dentro de um carro em um dia de forte calor por cerca de cinco horas.

O que aconteceu

Ke'Torrius Starkes Jr. morava em lar adotivo. Quando ocorreu o incidente, ele estava sob os cuidados de uma colaboradora do serviço de proteção à criança e acolhimento familiar do departamento de Recursos Humanos do estado.

Prestadora de serviços acompanhou a criança em visita supervisionada do pai, na sede do órgão. Depois, por volta das 11h30 de 22 de julho, ela deveria levá-lo à creche, informou Brittney DeBruce, uma tia do menino, ao New York Times.