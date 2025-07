Reino Unido vai reconhecer Estado palestino se Israel não aceitar trégua

Starmer segue movimento feito pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na última semana. O francês afirmou que vai reconhecer a Palestina durante a Assembleia Geral da ONU.

Mais de 60 mil pessoas foram mortas na Faixa de Gaza desde o começo do conflito com Israel, em 7 de outubro de 2023. Os números são do Ministério da Saúde palestino. Na ocasião, um ataque terrorista do grupo extremista Hamas deixou quase 1.200 israelenses mortos.

Situação no enclave piorou nos últimos meses, com mortes por fome escalonando. Mais de 130 pessoas morreram por desnutrição severa em Gaza desde o começo da guerra, a maioria delas é criança. A crise humanitária foi agravada com o bloqueio total da entrada de insumos em Gaza por mais de dois meses, entre março e maio de 2024.