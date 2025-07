Terremoto atinge Rússia e gera alerta de tsunami

A Rússia registrou, nesta terça-feira (29), um terremoto de magnitude 8,7. O tremor foi confirmado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Há alerta de tsunami.

O que aconteceu

O terremoto aconteceu no leste da Rússia, a cerca de 100 km da costa da Península de Kamtchatka. O epicentro do tremor foi registrado a pouco mais de 19 km de profundidade, o que facilita a ocorrência de tsunami na região, segundo o alerta do USGS. As ondas podem ultrapassar os 3 metros de altura.

O tsunami também pode atingir os estados americanos do Alasca e do Havaí. O litoral do Japão é outra região ameaçada.