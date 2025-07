Disputa com Trump custaria até R$ 3 bilhões a Harvard, segundo jornal

Texto assinado com Columbia, no entanto, veta interferência do governo. Conforme determinado, nenhuma das parte do acordo "deveria ser interpretada como dando aos EUA autoridade para ditar a contratação de professores, de universidades, as decisões de admissão ou o conteúdo do discurso acadêmico".

Governo se comprometeu a retomar distribuição de verbas federais a Columbia. No caso de Harvard, cerca de 11% da receita de pesquisas é patrocinada pela administração federal.

Medidas promovidas por Trump podem afetar orçamento da universidade em cerca de R$ 5,6 bilhões por ano, acusou a instituição em memorando. Dentre as determinação de Washington que impactariam Harvard estão o aumento no imposto sobre fundos patrimoniais — a instituição tem um fundo patrimonial avaliado em cerca de R$ 300 bilhões — e o corte no financiamento de bolsas.

Queda de braço: Trump vs Harvard

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Trump acusa a universidade de promover a ideologia "woke". O termo é usado de forma pejorativa pela extrema-direita para se referir a políticas de promoção de diversidade.

Presidente também a acusa de não proteger estudantes judeus e israelenses. Conforme Trump, esses alunos foram colocados em risco durante manifestações no campus a favor de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.