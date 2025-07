Trump nega viagens para ilha de Epstein e acusa Clinton de visitar local

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que nunca visitou as ilhas particulares do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade e falecido em 2019.

O que aconteceu

Donald Trump falou sobre sua relação com Jeffrey Epstein durante sua viagem à Escócia, no último fim de semana, onde se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Questionado pelos jornalistas se já havia viajado para as ilhas do bilionário, Trump negou que tenha ido ao local alguma vez.