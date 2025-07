Magnitsky não deve afetar mais membros do STF, diz advogado do Trump Media

O governo dos Estados Unidos acionou a Lei Global Magnitsky para aplicar sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas sua família e demais membros do STF não devem ser afetados com a medida, afirmou Martin de Luca, advogado do Trump Media Group, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Como todo regime de censura econômica, obviamente as sanções sempre podem ser expandidas, seja para familiares, seja para outros aliados do Alexandre de Moraes. Sem embargo, eu entendo a intenção do governo americano focar na pessoa que tem sido o coração da repressão e censura no Brasil.