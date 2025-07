Bolsonaro, 'proteger interesses': argumentos de Trump para tarifa ao Brasil

O governo dos EUA detalhou os motivos que levaram o país a impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Hoje, o presidente Donald Trump assinou o decreto que oficializa a aplicação da taxa.

O que aconteceu

Ordem executiva cita emergência nacional. "Estabelece uma tarifa adicional de 40% [no total, chegando a 50%] para lidar com as políticas e ações incomuns e extraordinárias do Governo do Brasil que prejudicam empresas dos EUA, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa dos EUA e a economia dos EUA", diz comunicado divulgado pela Casa Branca.

Documento volta a dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro é perseguido. "A ordem considera que a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo Governo do Brasil contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil".