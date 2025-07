brasileira japão tsunami

Epicentro foi no oceano Pacífico. A região, conhecida como ''Círculo de Fogo'', é onde aconteceram 90% dos terremotos registrados em todo o mundo.

Japão foi um dos países afetados. Apesar de a região onde Hanay vive não ter registrado o fenômeno, outros locais do país foram afetados. Um tsunami de 1,3 metro foi visto no porto de Kuji e outros menores em Hokkaido e Miyagi.

No Japão, quase dois milhões de pessoas foram orientadas a deixar áreas costeiras, especialmente na região norte. Os alertas continuam em vigor e a agência de Metereologia do país pede às pessoas que estão em áreas próximas ao mar e rios que se desloquem para lugares elevados. Não há registro de mortos.

Alerta ordenou evacuação da usina nuclear de Fukushima. A instalação foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011. Desta vez, segundo a AFP com informações de fontes, não foram observadas "anomalias" na usina.

Outros países do Pacífico também foram impactados

Ondas de até 1,7 metros atingiram o Havaí (EUA), mas sem grandes impactos. Às 5h50 (no horário de Brasília), no entanto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico reduziu o nível de alerta para as ilhas, dizendo que nenhum grande tsunami era esperado.