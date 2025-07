Casal viaja 370 km por atração que só existe na inteligência artificial

As imagens do parque com teleférico apresentam uma região que, na verdade, nunca teve esse tipo de estrutura. Confira abaixo o vídeo publicado por um usuário do Facebook.

História viralizou após ser divulgada por uma funcionária de um hotel onde o casal se hospedou. De acordo com o portal The Independent, do Reino Unido, a colaboradora, identificada como Daya, relatou o caso na rede social Threads.

Daya revelou que foi a responsável por dar a triste notícia ao casal: todas as cenas do vídeo eram falsas. A "turista", incrédula e chateada, ainda perguntou por que alguém mentiria daquele jeito, mencionando a presença de uma jornalista no vídeo.

Indignado, o casal chegou a manifestar o desejo de processar a suposta jornalista. A funcionária relatou que também teve que explicar que a repórter era, na verdade, uma criação digital feita por IA.

Caso chamou a atenção das autoridades locais. O governo do estado de Perak precisou se pronunciar para esclarecer que nenhum projeto de teleférico está em andamento na região.