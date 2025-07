Chile entra em alerta vermelho e inicia evacuações por risco de tsunami

O Chile emitiu um alerta vermelho para risco de tsunami em toda a sua costa após um terremoto de 8,8 graus de magnitude atingir a Rússia na manhã de hoje (horário local).

O que aconteceu

Alerta vale para toda a orla do país, que é banhada pelo Oceano Pacífico. A princípio, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do país havia emitido um alerta amarelo, mas ele foi escalado para o vermelho, de maior risco, às 7h30 no horário local (8h30 no horário de Brasília).

Regiões de Arica e Parinacota, no extremo-norte, até Los Lagos, no centro-sul do país, têm o alerta mais severo. O resto da costa sul está sob alerta de "precaução", com menor gravidade. A Ilha de Páscoa também está sob alerta para tsunamis, segundo o Serviço de Prevenção.