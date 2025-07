'Se o mundo acabasse, seria assim': a cidade militar abandonada na Alemanha

Complexo construído no coração da Alemanha pelos britânicos para acomodar até 12 mil militares e seus familiares no pós-Segunda Guerra foi "redescoberto" pelo explorador urbano Colin Hodson totalmente "fantasma" e engolido pela natureza.

O que aconteceu

Forças Armadas do Reino Unido começaram a construção do Complexo Militar de Rheindahlen em 1952. O complexo era conhecido como "uma cidade dentro da outra" e ganhou seu nome do vilarejo vizinho de Rheindahlen, um distrito da cidade de Mönchengladbach —onde estava situada.

Viviam ali os membros do antigo Exército Britânico do Reno. Esse era o nome das forças de ocupação do Reino Unido do pós-guerra na Alemanha Ocidental. Durante a Guerra Fria, eles se converteram em forças da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e protegiam esta porção do país dividido de uma potencial invasão soviética.