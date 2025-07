Gelo, vulcões e quase inabitada: como é península atingida por terremoto

Atingida hoje pelo terremoto de magnitude 8,8, a gélida península russa Kamchatka tem apenas 18 mil habitantes em uma área de 270.000 km², mais extensa do que o estado de São Paulo. O tremor de mais de 3 minutos gerou um tsunami com ondas de até 5 metros em território russo e no Japão.

'Capital dos terremotos'

Península registra temperaturas de até 40 graus negativos no inverno. As partes mais altas de Kamchatka são glaciadas, com área de cerca de 900 km² coberta por 446 geleiras.

Mais de 300 vulcões. Conhecida como "a capital dos terremotos", a península no extremo oriente russo tem quase 30 vulcões ativos e é preparada para lidar com esse tipo de fenômeno.