Deputados europeus também pedem sanções a Moraes após Lei Magnitsky

A carta segue a narrativa dos EUA e diz que Moraes desrespeita o processo legal. "Desde 2019, o ministro Moraes assumiu unilateralmente os papéis de investigador, promotor e juiz, emitindo ordens secretas para censurar discursos políticos, congelar bens e prender críticos sem o devido processo legal", escreveram.

Os deputados citam as recentes medidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, como a proibição de usar redes sociais. "Moraes tem conduzido sua campanha de censura muito além de sua jurisdição, ameaçando não apenas a democracia brasileira, mas também a ordem democrática global que a União Europeia busca manter", argumentam.

Lei Magnitsky

Mais cedo, o governo dos EUA anunciou hoje novas medidas de punição contra o Brasil. O alvo foi mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Criada ainda na gestão Obama, a lei tinha inicialmente a intenção de punir cidadãos russos acusados de violações aos direitos humanos ou atos de corrupção. Aplicada mundialmente desde 2016, a legislação americana prevê três tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país — o que incluiria, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito Visa e Mastercard, ou até mesmo o Banco do Brasil.