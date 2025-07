O que é o Círculo de Fogo do Pacífico e qual a ligação com terremotos

O terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, ocorreu no Círculo de Fogo do Pacífico, região que concentra 90% dos tremores e dois terços dos vulcões ativos do planeta. Entenda o que é essa área, onde fica e por que ela está ligada a desastres como esse.

O que aconteceu

O tremor foi registrado em uma área de intensa atividade sísmica no extremo norte do Círculo de Fogo. Ali, a placa do Pacífico mergulha sob a placa norte-americana em uma zona de subducção, conhecida por gerar terremotos de grande magnitude e risco de tsunami.

O Círculo de Fogo é uma cadeia com cerca de 40 mil km que contorna o oceano Pacífico. Ele passa por regiões da Ásia, Oceania e Américas, incluindo países como Japão, Indonésia, Filipinas, Nova Zelândia, Chile, México e Estados Unidos. Essa configuração geológica faz com que a área seja a mais instável do planeta.