Situação não se compara à de 2011, diz brasileiro sobre tsunami no Japão

Não tem comparação com 2011, que foi algo surreal. O Japão aprendeu muito com 2011 e está muito mais preparado. Há muito mais locais de evacuação e as autoridades trabalham muito forte para que as pessoas saiam das regiões de risco.

Existe um grande trabalho do que é equivalente à Defesa Civil aí no Brasil para que as pessoas realmente procurem os locais de evacuação quando acontece esse tipo de alerta. A população está preparada. Sempre há um kit de emergência com equipamentos de pronto-socorro e alimentação quando não há luz, água ou gás. Leandro dos Santos, brasileiro residente no Japão

Leandro, que trabalha em uma empresa de recrutamento no Japão, relatou que a situação é de tranquilidade no país, mas que ainda há regiões em alerta.

Neste momento, existe um alerta geral na costa do Japão inteira. Agora as pessoas estão calmas, tranquilas. Algumas estão nessas áreas de evacuação, que são muito próximas ao mar e à praia.

Quem está mais distante fica em alerta. A TV japonesa fica monitorando 24 horas e anuncia caso haja algum movimento. O povo japonês é muito disciplinado e a qualquer tipo de orientação eles pegam o kit de emergência e corre para o local de evacuação. Esse é o modus operandi aqui. Leandro dos Santos, brasileiro residente no Japão

Terremoto longe da costa não criou ondas tão devastadoras, diz sismólogo

O terremoto que atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, não gerou ondas tão devastadoras por ter acontecido longe da costa, afirmou Bruno Collaço, sismólogo da USP (Universidade de São Paulo).