Tsunami é terremoto? Veja a diferença entre os dois fenômenos

Ondas sísmicas são as vibrações que se espalham a partir do epicentro do terremoto. Segundo o USGS, o epicentro é o ponto da superfície localizado diretamente acima da falha onde ocorreu a ruptura. Tremores mais superficiais tendem a causar maiores danos.

Os terremotos mais intensos acontecem em zonas de subducção. Nessas regiões, uma placa tectônica desliza sob outra, acumulando energia até o rompimento, conforme explica a NOAA.

Há também tremores secundários causados por erupções vulcânicas ou atividades humanas. Esses eventos são menos comuns e costumam ser menos destrutivos que os terremotos tectônicos.

O que é um tsunami

Tsunami é uma série de ondas gigantes formadas pelo deslocamento abrupto de grandes massas de água. Ele é geralmente provocado por terremotos submarinos, mas também pode ocorrer após erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra.

As ondas de tsunami viajam pelo oceano em alta velocidade e quase não são percebidas em alto-mar. A NOAA informa que elas podem atingir até 800 km/h antes de perder velocidade e aumentar de altura ao se aproximar da costa.