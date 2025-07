Terremoto longe da costa não criou ondas tão devastadoras, diz sismólogo

Além disso, as ondas de água geradas pelo tsunami não foram tão grandes assim. As maiores chegaram a 'apenas' cinco metros. Em casos passados de tsunamis devastadores, as ondas tinham 30 metros ou até mais. Houve essa sorte de a coluna de água soerguida não foi tão grande para gerar ondas maiores.

O alerta de tsunami evacuou bastante a costa, principalmente no Japão. Mais de um milhão de pessoas saíram da costa. As ondas no Japão tiveram pouco mais de um metro, mas as pessoas já estavam procurando abrigo. O aviso de tsunami funcionou muito bem. Bruno Collaço, sismólogo da USP

Collaço explicou que não é possível prever quando haverá um terremoto, mas que o sistema de alerta de tsunami é ágil e permite a rápida evacuação das áreas possivelmente atingidas, reduzindo a chance de uma tragédia ainda maior.

O alerta foi dado para o tsunami e não para o terremoto. Após um tremor acontecer, se ele tiver potencial para causar um tsunami, é feita uma análise em poucos segundos e dado um alerta para as pessoas evacuarem. Até as ondas de água saírem do epicentro e atingirem a costa levam uns vinte a trinta minutos, dependendo da região.

O alerta para o terremoto é impossível de acontecer. Estamos falando de grandezas imensuráveis e não temos tecnologia capaz de prever quando haverá um tremor, diferente de um tsunami. Bruno Collaço, sismólogo da USP

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.