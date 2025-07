Terremoto seguido de tsunami na Rússia atinge outros países do Pacífico

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram ruas completamente alagadas e prédios submersos. Várias pessoas ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave, segundo as autoridades. "As paredes tremiam. Ainda bem que já tínhamos uma mala pronta perto da porta com roupas e água. Corremos para fora assim que o chão começou a sacudir", contou uma moradora à imprensa estatal Zvezda.

O terremoto, o mais potente no oeste da Rússia desde 1952, gerou uma série de tremores secundários, incluindo abalos de magnitude 6,9 e 6,3. As autoridades alertam para a possibilidade de novas réplicas, com potencial para atingir até 7,5 de magnitude.

Alertas pelo Pacífico

Os efeitos do tremor rapidamente se espalharam pelo Pacífico. No Japão, quase dois milhões de pessoas foram orientadas a deixar áreas costeiras, especialmente na região norte do país. Em Iwate, foi registrada uma onda de 1,3 metro, mas não houve relatos de feridos ou danos significativos.

O alerta levou ainda à retirada preventiva e temporária de trabalhadores da usina nuclear de Fukushima, diante de possíveis riscos.