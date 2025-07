Tremor na Rússia e tsunami nos EUA; veja linha do tempo do terremoto

No Japão, quase dois milhões de pessoas foram orientadas a deixar áreas costeiras, especialmente na região norte. Os alertas continuam em vigor e a agência de Metereologia do país pede às pessoas que estão em áreas próximas ao mar e rios que se desloquem para lugares elevados. Não há registro de mortos.

Ondas altas foram observadas em partes do Japão, próximas ao oceano Pacífico, por volta das 14h do horário local. O tamanho variou de 80 centímetros 1,30 metro em províncias como Iwate, Miyagu e Hokkaido, segundo informações do jornal NHK.

O alerta também forçou que a usina nuclear de Fukushima fosse evacuada. "Evacuamos todos os trabalhadores e funcionários" na usina de Fukushima, que foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011, disse à AFP uma porta-voz da TEPCO, a empresa que opera a planta. A fonte acrescentou que não foram observadas "anomalias" no estabelecimento. Alguns serviços no Japão foram interrompidos. Até o momento, 56 voos, 63 linhas de trem e 52 rotas de balsa já haviam sido suspensos, de acordo com uma contagem do Ministério dos Transportes.

EUA também foram impactados na sequência

Ondas de até 1,7 metros atingiram o Havaí, mas sem grandes impactos. Às 5h50 (no horário de Brasília), no entanto, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico reduziu o nível de alerta para as ilhas, dizendo que nenhum grande tsunami era esperado.

Ondas modestas também chegaram à Califórnia e não há relatos iniciais de danos. Os moradores dos condados de Humboldt e Del Norte receberam os alertas mais severos do estado, com a recomendação para que ficassem longe das praias por enquanto.