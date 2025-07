Terremoto e alertas de tsunami: como foi o dia em países do Pacífico

O epicentro ocorreu na região conhecida como ''Círculo de Fogo'', onde aconteceram 90% dos terremotos registrados em todo o mundo. Esta região foi batizada assim porque, no fundo do oceano, há uma grande série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas que coincidem com as extremidades de uma das maiores placas tectônicas do planeta, causando tremores.

Depois do primeiro terremoto, ocorreram outros dois de magnitude 5,1 e 5,0 na escala Richter com diferença de 20 minutos. Uma onda de tsunami de cerca de quatro metros foi registrada na região, informou a agência russa de notícias RIA.

Outros 30 tremores com intensidade de dois a cinco pontos foram registrados na área. A cidade de Severo-Kurilsk inundada, com edifícios destruídos e em estado de emergência. O governo russo afirmou que "construções sólidas" e o "sistema de alertas" do país contribuíram para o não registro de mortes. Já a imprensa local disse que algumas pessoas ficaram feridas, mas não informou o número.

O vulcão Klyuchevskoy, no território de Kamchatka, entrou em erupção após o terremoto. A informação é da RIA, com base em relatório da filial de Kamchatka do Serviço Geofísico Unificado da Academia Russa de Ciências.

Efeitos chegaram ao Japão