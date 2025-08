Governo Trump chama Moraes de juiz ativista após aplicar Lei Magnitsky

Pigott foi questionado sobre uma extensão das sanções, mas se esquivou da pergunta. "Não vou antecipar o que podemos ter em termos de anúncios de sanções, ou outras ações, mas o que posso dizer é apenas apontar para essa sanção e enfatizar, novamente, o quão a sério levamos isso".

Lei Magnitsky

O governo dos EUA anunciou ontem novas medidas contra o Brasil. O alvo foi mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes, atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky, uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros que considera autores de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Criada ainda na gestão Obama, a lei tinha inicialmente a intenção de punir cidadãos russos acusados de violações aos direitos humanos ou atos de corrupção. Aplicada mundialmente desde 2016, a legislação americana prevê três tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país — o que incluiria, por exemplo, as bandeiras de cartões de crédito Visa e Mastercard, ou até mesmo o Banco do Brasil.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é submetida a tal punição. "Não é uma pena de morte, mas é certamente uma camisa de força financeira", afirmou à coluna o professor de direito da Universidade Nacional da Austrália, Anton Moiseienko, especialista em Lei Global Magnitsky.

Trump também assinou o decreto que implanta 50% de tarifa sobre produtos brasileiros. Castanhas, suco de laranja e produtos de aviação civil foram citados na lista de quase 700 exceções.