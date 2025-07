Maior túnel submerso em construção na Europa inspira obra em Santos-Guarujá

Túnel será composto por 89 blocos gigantes, construídos em terra firme e depois submersos a 40 metros de profundidade. Cada seção pesa 73.500 toneladas e tem 217 metros de comprimento, mais do que dois campos de futebol. Os blocos contam com vedação à prova d'água, chamada de bulkhead, para garantir a segurança da estrutura.

Ao contrário dos túneis escavados por perfuradoras, o método usado no Fehmarnbelt permite mais agilidade e menor impacto ambiental. A tecnologia também facilita a montagem e reduz o tempo total da obra.

A construção da estrutura exigiu a criação de uma fábrica própria para produzir os segmentos. Além disso, medidas foram adotadas para minimizar o barulho e proteger habitats marinhos sensíveis.

Túnel que ligará Alemanha à Dinamarca terá blocos gigantes submersos a 40 metros de profundidade Imagem: Anders Rye Skjoldjensen/The Guardian

A previsão é que o túnel seja inaugurado em 2029. No dia 17 de junho, o rei da Dinamarca, Frederik X, inaugurou o primeiro segmento do túnel, com 217 metros de comprimento.

Peça será submersa em uma trincheira no leito marinho do lado dinamarquês ainda em 2025, diz matéria do The Sun. O monarca também depositou uma moeda com sua efígie em uma cápsula do tempo, contendo objetos doados pelos trabalhadores que construíram os blocos de concreto.