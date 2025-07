Por que terremoto mais forte desde 2011 não causou estrago como naquele ano

Ainda assim, o terremoto desta semana foi considerado um "megassismo", o tipo mais poderoso existente. Ele ocorreu em zonas de subducção, onde uma placa tectônica oceânica, mais densa, é empurrada e forçada a mergulhar sob outra placa continental, menos densa. Apesar disso, sua localização foi um fator essencial para a menor destruição vista.

Ondas do tsunami geradas pelos abalos também não foram tão grandes. "As maiores chegaram a 'apenas' cinco metros. Em casos passados de tsunamis devastadores, as ondas tinham 30 metros ou até mais. Houve essa sorte de a coluna de água soerguida não ter sido tão grande para gerar ondas maiores", comenta Collaço.

Prédio destruído após terremoto atingir a região de Kamchatka, na Rússia Imagem: Ministério Russo de Situações de Emergência/AFP

Mas por que o terremoto não formou megaondas? Quando um tremor de magnitude capaz de formar um tsunami acontece, a "energia não é distribuída simetricamente", esclareceu o especialista em terremotos Amilcar Carrera-Cevallos, à revista Scientific American. Ou seja, um tsunami não se move em todas as direções com o mesmo momento, porque falhas no fundo do mar não se rompem de maneira linear e organizada.

O tamanho das ondas é dependente não apenas da intensidade, mas de como acontece o movimento da terra nas profundezas do oceano. Esta informação só é descoberta quando o fenômeno já começou, o que leva a cientistas a atualizarem os alertas com frequência, explicou ainda à Scientific American o cientista de tsunamis Diego Melgar, da Universidade do Oregon.