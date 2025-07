Tribunal federal começa hoje a julgar legalidade das tarifas de Trump

Segundo a agência de notícias, porém, a medida "superestima grosseiramente a saúde da economia, já que a queda nas importações respondeu pela maior parte da melhora, e a demanda interna cresceu no ritmo mais lento em dois anos e meio".

O resultado líquido do crescimento no primeiro semestre foi 1,2%, metade dos 2,4% registrados no ano passado.

Fed mantém juros, mas registra primeira divergência

Ainda ontem, o Fed manteve a taxa básica de juros da economia americana na faixa entre 4,25% e 4,5%, apesar das pressões por uma redução feitas pelo presidente Trump.

Pela primeira vez desde 1993, porém, dois governadores do banco central americano, ambos indicados por Donald Trump, divergiram da decisão do colegiado e votaram pela redução dos juros.

No comunicado, o Fed afirmou que "o desemprego continua baixo e as condições do mercado de trabalho, sólidas. A inflação segue um pouco elevada". Depois dos anúncios, as apostas do mercado em uma redução dos juros em setembro se enfraqueceram, e as bolsas caíram.