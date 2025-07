Milhões de pessoas evacuadas por risco de tsunami voltam para casa

Chile, Peru e Equador, países que levantaram o alerta por último, já não têm áreas de risco nesta manhã. A "demora" nas evacuações nos países aconteceu por uma questão geográfica, já que a costa da América do Sul é um dos pontos banhados pelo pacífico mais distantes do local do terremoto na Rússia.

Governo chileno diz que evacuação trouxe lições e "pontos para corrigir" no futuro. A necessidade de que moradores abandonem carros particulares e façam evacuação a pé e a implementação de mais antenas para emitir avisos de alerta estão entre as mudanças a serem implementadas pelo Centro de Pesquisa em Gestão Integrada de Riscos de Desastres

Se tivermos um tsunami perto da gente não vamos ter este tempo. No máximo, teremos uns 40 minutos.

José Galaz, do Cigiden, ao jornal La Tercera

Tsunami aconteceu após terremoto mais forte nos últimos 11 anos

O terremoto de magnitude 8,8 aconteceu perto da costa de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na Rússia. O epicentro do tremor foi no mar, a uma profundidade de 20,7 km e a 126 km da cidade, que é capital da península russa de Kamchatka, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Após o tremor, um vulcão entrou em erupção na península. O Klyuchevskoi, no extremo oriente do país, estava com acesso de turistas desaconselhado por causa de atividades sísmicas recentes.