Trump diz que Lula pode ligar 'quando quiser' e que 'ama o povo do Brasil'

O documento diz que a taxação sobre produtos brasileiros pode ser elevada caso o governo Lula decida retaliar os EUA com outro aumento de tarifas. Por outro lado, a ordem pode ser modificada caso o governo brasileiro "dê passos significativos a respeito da emergência nacional declarada nesta ordem e se alinhe suficientemente com os EUA nas questões de segurança nacional, economia e política externa".

O governo dos EUA citou ainda o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Casa Branca classificou o processo contra o ex-presidente como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura". Moraes foi punido esta semana com a Lei Magnitsky, que impõe sanções financeiras e impede acesso ao território americano.

Moraes tem abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, atingir e intimidar milhares de seus oponentes políticos.

Comunicado da Casa Branca

As decisões judiciais do Brasil contra big techs também foram mencionadas. O governo americano disse que membros do governo brasileiro tomara "medidas sem precedentes para coagir empresas americanas de forma tirânica e arbitrária" com objetivo de "censurar" discursos políticos, remover usuários e alterar políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais.