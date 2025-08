Musk doa mais de R$ 83 milhões a republicanos em meio a disputa com Trump

Musk é o maior financiador dos fundos. A quantia individual do bilionário para cada comitê faz dele o maior contribuinte desses grupos.

Doação milionária foi feita após embate e antes de anúncio de novo partido. As transferências ocorreram em 27 de junho, semanas após a briga pública, e dias antes de Musk afirmar que fundaria seu próprio partido político, em 6 de julho.

Desentendimentos entre Musk e Trump começaram em junho

Dono da tesla e o presidente americano discordaram de rumos do governo. Os embates entre os dois começaram no início de junho, quando Musk publicou no X que discordava do projeto de lei orçamentária proposto por Trump.

Bilionário disse que não há democracia nos Estados Unidos. Ao afirmar que criaria um nono partido no país, Musk disse que não há democracia por lá. "Hoje, o Partido América é formado para devolver sua liberdade", escreveu no X.

Musk apoiou Trump durante corrida e teve cargo no governo. Durante a disputa presidencial, o sul-africano demonstrou publicamente apoio ao republicano e participou de eventos ao lado dele. Com Trump no poder, ele atuou como conselheiro sênior da Casa Branca e líder do Departamento de Eficiência Governamental até o rompimento.