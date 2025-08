Trump usa Magnitsky para buscar impunidade a aliados políticos, diz ONG

A aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelos EUA serviu "principalmente para destacar a busca do governo pela impunidade de aliados políticos próximos", avaliou a Human Rights First.

O que aconteceu

Decisão do presidente Donald Trump se baseia em "visão contestada". Conforme a organização internacional de direitos humanos, com a aplicação da lei, o governo norte-americano ignora o 8 de Janeiro e afirma que brasileiros que participaram dos ataques estão "sendo detidos arbitrariamente por praticarem sua liberdade de expressão".