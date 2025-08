Putin afirma que Rússia avança por todo território da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (1) que o exército russo avança por todo território da Ucrânia. A informação é da Reuters.

O que aconteceu

Putin anunciou que as tropas russas tomaram o controle de Chasiv Yar, cidade estratégica na região de Donetsk. O governo ucraniano, no entanto, nega a informação e garante a manutenção do território.

O avanço da Rússia vai no sentido oposto aos desejos do Ocidente, que tenta negociar um cessar-fogo entre os países europeus. Putin acrescentou que "certos movimentos são necessários" para alcançar "uma paz duradoura".