Putin diz que expectativas de cessar-fogo com a Ucrânia estão 'infladas'

Em meio à pressão dos EUA, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que decepções sobre um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia são fruto de "expectativas infladas".

O que aconteceu

Objetivos da Rússia no conflito não mudaram, afirmou o líder russo em entrevista a jornalistas. Ainda segundo ele, as tropas do seu país continuam avançando no território inimigo.