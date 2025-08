Rica sem saber: ela foi buscar R$ 55 mil e descobriu prêmio de R$ 5 milhões

Eu tinha certeza de que eram só dez mil. Ainda estou em choque Michelle Sloan em comunicado à loteria, segundo a CBS News

Bilhete premiado foi o Diamond Cashword, que custa US$ 10. De acordo com a Loteria de Massachusetts, a probabilidade de ganhar US$ 1 milhão nesse jogo é de 1 em 2,5 milhões.

Desconto de impostos

Michelle escolheu receber o prêmio à vista. Com os descontos dos impostos, ela vai levar para casa cerca de US$ 650 mil (cerca de R$ 3,6 milhões).

Ela pretende investir parte do valor e usar o restante para ajudar os filhos. A loja onde o bilhete foi comprado também saiu ganhando: vai receber um bônus de US$ 10 mil pela venda do ticket vencedor.