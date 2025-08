Trump anuncia tarifas mais altas do que o previsto e derruba mercados

As bolsas europeias também abriram em queda acentuada, e os mercados futuros indicam o mesmo caminho para os índices de ações nos EUA.

Imagem: JOSE CABEZAS/REUTERS

Bukele aprova lei que permite reeleição ilimitada em El Salvador

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conseguiu aprovação pelo Congresso de uma reforma constitucional que amplia o mandato presidencial de 5 para 6 anos e permite a reeleição ilimitada. O atual mandato de Bukele foi encurtado em 2 anos para permitir eleições em março de 2027. A medida foi aprovada com 57 votos a favor e 3 contrários. Bukele conta com grande aprovação popular graças à sua "guerra às gangues", que reduziu os índices de violência no país, mas à custa de um regime de exceção que permite prisões em massa sem ordem judicial e acusações de violação aos direitos humanos.

Imagem: Yuriko Nakao/Reuters

Inflação nos EUA tem alta na esteira das tarifas de Trump

A inflação nos EUA voltou a subir em junho e chegou a 2,6% ao ano, acima da meta de 2% e dos 2,5% previstos em uma enquete realizada pelo site de notícias financeiras MarketWatch. A chamada inflação subjacente, que exclui setores voláteis, como de alimentos e energia, foi de 2,8%. Segundo a agência Reuters, parte da alta da inflação se deve às tarifas de Trump, que já encareceram produtos com móveis e produtos recreativos. O comportamento dos preços deve reforçar a política de manutenção da taxa de juros em um nível historicamente elevado, apesar da pressão de Donald Trump pela sua redução.

Imagem: REUTERS/Pedro Nunes

Governo português anuncia planos para reconhecer Estado palestino

O governo de centro-direita do primeiro-ministro Luís Montenegro, de Portugal, disse ontem que iniciará consultas aos partidos e à Presidência "com o objetivo de considerar o reconhecimento do Estado palestino". Segundo o comunicado do gabinete, a medida pode ser formalizada durante a Assembleia Geral da ONU em setembro. O presidente Marcelo de Sousa classificou o processo de 'muito prudente e muito sensato'. A iniciativa segue anúncios semelhantes feitos pela França, pelo Reino Unido e pelo Canadá. Israel tem afirmado que o reconhecimento do Estado palestino é um recompensa ao Hamas.