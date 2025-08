Trump põe submarinos nucleares perto da Rússia após falas de ex-presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que mandou posicionar submarinos nucleares próximos à Rússia. A decisão seria uma resposta às últimas declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa.

O que aconteceu

O ex-presidente russo criticou o posicionamento de Trump sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Dmitry Medvedev escreveu no X que o republicano faz o "jogo do ultimato" e que essa abordagem pode levar a uma guerra envolvendo os Estados Unidos.