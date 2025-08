Deitado no chão e de cueca, ex-líder sul-coreano resiste a interrogatório

Em março, ele havia sido solto por ''questões de legalidade do processo de investigação''. "Eu gostaria de agradecer à Corte Distrital Central pela sua coragem e determinação em corrigir essa ilegalidade", disse Yoon logo após ser liberado.

No dia 10 do mês passado, no entanto, ele foi alvo de um novo mandado de prisão. A Justiça falou que estava preocupada de que ele pudesse destruir provas, devolvendo-o ao confinamento no Centro de Detenção de Seul, mesmo lugar onde ficou da primeira vez.

Yoon está em cela solitária

Do seu apartamento de 164 metros quadrados, agora ele está alojado em uma cela de 10 metros quadrados. Ele está tendo que usar um uniforme cáqui de duas peças e dormir em um colchão dobrável no chão, sem ar-condicionado, segundo um funcionário do centro de detenção e relatos da mídia.

Sem refrigeração, ele enfrenta ainda uma onda de calor que assola o país. Ele conta com um pequeno ventilador elétrico que se desliga à noite, disse Park Jie-won, um legislador da oposição que já esteve preso lá, em um programa de entrevistas no YouTube.